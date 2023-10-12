MSB'den İncirlik iddialarına yalanlama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 haftada 252 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca, "Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün'den kalktı" denildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki haftalık bilgilendirme toplantısında, İsrail ve Filistin'de yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, şiddet ve gerilim ile sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında daha büyük ve güçlü Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Aktürk, son bir asrın en kapsamlı ve etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkenin huzur ve güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir özveriyle mücadele ettiğini bildirdi.

REKLAM

Aktürk, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı

HAVA HAREKATLARI

Ayrıca 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın, 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonlarının yapıldığını anımsatan Aktürk, şunları kaydetti:

"PKK/KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetlerinin hedef alındığı bu operasyonlarda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depo ile örgütün gelir kaynağı olarak yararlandığı tesislerden oluşan toplam 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekatlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

SURİYELİLERİN EMNİYETLİ ORTAMA GERİ DÖNÜŞLERİNİN SAĞLANMASI

Aktürk, terör tehdidine karşı düzenlenen tüm operasyonların, uluslararası hukuka uygun, tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapıldığını bildirdi.

REKLAM

TSK'nin teröristler dışında hiçbir hedefinin olmadığını vurgulayan Aktürk, harekatlar öncesinde hedeflerin özenle seçildiğini, harekatların planlama ve icrasında masum sivillerin can ve mal güvenliği ile tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılıklarının, gereken yer ve zamanda artan etki ve baskıyla süreceğini belirten Aktürk, sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümünde Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine anında ve misliyle karşılık verildiğini kaydeden Aktürk, "Suriye'de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233'ü son bir haftada olmak üzere 1246 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

REKLAM

SINIR GÜVENLİĞİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışırken yakalanan 637 kişiden 4'ünün FETÖ üyesi olduğunun belirlendiğini anlatan Aktürk, 4 bin 771 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi.

Yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 230'a yükseldiği bilgisini veren Aktürk, bunlardan 373'ü FETÖ mensubu 537 terör örgütü üyesinin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısının da 171 bin 382 olduğunu belirtti.

Aktürk, NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye'nin, ittifaka katıldığı günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ettiğini söyledi.

"KARADENİZ'DE DENİZ MAYINLARIYLA MÜCADELE İÇİN 'ÜÇLÜ GİRİŞİM' OLUŞTURULACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 11-12 Ekim'de Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldığını hatırlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Bakanımız, dün Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askeri işbirliği faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede, 'bölgesel sahiplik' ilkesi doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik 'üçlü girişim' oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır."

REKLAM

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir-teslim töreninin 10 Ekim'de yapıldığını ve KFOR Komutanlığı görevinin bir yıllığına Türkiye tarafından İtalya'dan devralındığını da anımsatan Aktürk, komutası devralınan KFOR Komutanlığının, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

DEVAM EDEN VE PLANLANAN TATBİKATLAR

TSK'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, bu kapsamda 30 Eylül-8 Ekim'de "Sonsuzluk Tatbikatı"nın yapıldığını kaydetti.

"Milli Anadolu Ankası", "NATO Tiger Meet", "Yıldırım Seferberlik", "Erciyes Hava İndirme-2023", "NATO Steadfest Jüpiter", "Indus Shield", "Deniz Güvenliği", "Ateş Serbest-2023" tatbikatlarının devam ettiğini kaydeden Aktürk, "Breeze-2023" tatbikatının 13-22 Ekim'de, "Ocean Sky-2023", "Steadfast Noon" tatbikatlarının ise 13-27 Ekim'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca, Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen "Esnek Caydırıcılık Seçenekleri" kapsamında, 11 Ekim'de Romanya hava sahasında yapılan "Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetine Hava Kuvvetlerince katılım sağlandığını anlatan Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Fransa Deniz Kuvvetlerine ait "FS SURCOUF" fırkateyni ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait "ESPS PATINO" lojistik destek gemisi tarafından 6-9 Ekim tarihlerinde İzmir'e, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri fırkateyni "HMS DUNCAN" ve İspanya Deniz Kuvvetleri fırkateyni "ESPS MENDEZ NUNEZ" tarafından ise 7-9 Ekim tarihlerinde Sarayburnu/İstanbul'a liman ziyaretlerinde bulunulduğu kaydetti.

REKLAM

Aktürk, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencilerinin de Açık Deniz Eğitimleri kapsamında "TCG Osmangazi" ve "TCG İskenderun" gemileriyle bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar Durres/Arnavutluk'a liman ziyaretinde bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka haline gelen savunma sanayi ürünleriyle TSK'nin her geçen gün daha da güçlendiğini ve caydırıcılığını artırdığını belirten Aktürk, "İnsansız Suüstü Araç Sürüsü ile Gemiye Saldırı Kabiliyeti Projesi" kapsamında, Mersin Körfezi açıklarında bulunan hedef geminin, ASELSAN üretimi ALBATROS S-İDA ile başarıyla imha edilerek batırıldığını, dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile gerçekleştirilen fiili eğitimin Deniz Kuvvetleri Karargahından takip edildiğini anlattı.

"AFGANİSTAN'A ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE YARDIM MALZEMELERİ SEVK EDİLDİ"

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarına yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam koordinasyon içerisinde destek verilmeye devam edildiğini bildiren Aktürk, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin askeri kargo uçaklarıyla bölgeye sevk edildiğini hatırlattı.

REKLAM

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 9 Ekim'de başlayan Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvurularının 24 Ekim'de sona ereceğini, orduda görev yapmak isteyen tüm gençleri beklediklerini söyledi.

Aktürk, "Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasında yer almaya devam edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir." dedi.

SİHA'YI DÜŞÜREN ABD UÇAĞININ İNCİRLİK'TEN KALKTIĞI İDDİASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da "Uçak, Ürdün'den kalktı." yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik oluşturulacak üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine "Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi 3 ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak bu yönde bir hazırlık olup olmadığının sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek direktifler doğrultusunda TSK'nin yardım ulaştırma görevlerini yapmaya hazır olduğunu belirtti.