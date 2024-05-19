MSB: Akıncı İHA ve Cougar bölgede

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir."