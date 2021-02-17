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Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
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DHA

Sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan haklarında açılan davada mütalaa verildi. Mütalaada tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı´na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2´şer aydan 4 yıl 8´er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

MÜJDAT GEZEN: BERAATIMI TALEP EDERİM

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Müjdat Gezen katıldı. Sanık Metin Akpınar duruşmada yer almazken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Müjdat Gezen savunmasında kronik rahatsızlık yaşadığını belirterek "11 aydır rahatsızım, `Haddini bil´ bir hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi" dedi. Sanık Gezen mahkemede sözlük göstererek "Ayrıca sözlükte de `Haddini bil´ kelimesi hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Taraf avukatları da beyanda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Sanık avukatları da mütalaadan sonra savunma yapacaklarını söyledi.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların 21 Aralık 2018 tarihinde katıldıkları bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı´na hakaret" suçunu işlediklerinin sabit gördüğünü belirtti. Mütalaada, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´in "Cumhurbaşkanı´na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2´şer aydan 4 yıl 8´er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Müjdat Gezen´in duruşmalardan vareste tutulmasına ve tarafların mütalaaya karşı beyan hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor. Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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