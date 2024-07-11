Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında verdiği mesajlar şöyle;

        "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

        NATO'da müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

        Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

        Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

        NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.

        Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        Bakan Şimşek: Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız
        Bakan Şimşek: Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Doğuda da batıda da sel var!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?