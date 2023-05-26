New York'ta Türkevi saldırganı yakalandı

HABERTURK.COM / AA

New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

TÜRKEVİ'NE SALDIRI

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası geçtiğimiz gün saldırıya uğramıştı.

Gece saat 03.14'te Recep Akbıyık adlı bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırmıştı.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevine yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansımıştı.

NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması istemişti.

ÇAVUŞOĞLU "ALÇAKÇA SALDIRI" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık" bilgisini vermişti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.