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        Haberler Dünya Son dakika: Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü

        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü

        2023 Nobel Barış Ödülü'ne kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:24
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        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
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        Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nün "İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etme çabaları nedeniyle" Nergis Muhammedi'ye verildiğini duyurdu.

        Açıklamada ayrıca "Bu yılki barış ödülü, aynı zamanda geçtiğimiz yıl İran'ın teokratik rejiminin kadınlara yönelik ayrımcılık ve baskı politikalarına karşı gösteri yapan yüz binlerce insanı da resmen tanımaktadır. Göstericiler tarafından benimsenen slogan 'Kadın - Yaşam - Özgürlük' Nergis Muhammedi'nin adanmışlığını ve çalışmalarını uygun bir şekilde ifade etmektedir" denildi.

        * Haberin görseli Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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