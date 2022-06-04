O anlar kamerada! Şile'de can pazarı!

İstanbul Şile'de geçen yıl temmuz ayında aynı gün, Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğulmuş; 2 kişi de kaybolmuştu. Acı olayın ardında Şile Kaymakamlığı tarafından bölgede denize girilmesi yasaklanmıştı.
4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI
İHA'da yer alan habere göre havaların ısınmasının ardından birçok İstanbullu dün ve bugün Şile'ye akın etti. Şile’de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı.
CANKURTARANLAR 4 KİŞİYİ KURTARDI
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.
O ANLAR CEP TELEFONUNA DA YANSIDI
Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı.
Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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