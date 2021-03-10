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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Ocak ayı işsizlik oranı açıklandı
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Ocak ayı işsizlik verileri açıklandı

Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 12.2 oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puan azaldı. TÜİK genç işsizlik oranını ise yüzde 24.7 olarak açıkladı

Son dakika haberi: Ocak ayı işsizlik oranı açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.4 puanlık azalış ile yüzde 12.2 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 24.7 oldu.

Tarım dışı işsizlik ise aylık 0.5 punalık düşüşle yüzde 14.2'ye geriledi. Buna karşılık atıl iş gücü oranı yüzde 28.4'ten yüzde 29.1'e yükseldi.

Mevsim etekilerinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0.6 puan azaldı. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.2 puanlık artış ile yüzde 43.8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi),Ocak 2021:

AB'YE UYUMLU HALE GELDİ

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlandı. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlandı.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, bu aydan itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başladı.

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