OGM Ormanspor: 70 - BOTAŞ: 61
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti, İbrahim Altıntaş, Nazlı Çisil Güngör
OGM Ormanspor: Robinson 21, Damla Gezgin, Sevgi Uzun 17, Lucet 6, Cowan 18, Meltem Avcı Gökşen Fitik 8
BOTAŞ: Sehernaz Çidal, Davis 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Dubljevic 24, Tilbe Şenyürek 10, Jurjane 17, Ayşegül Günay Aladağ 3, Hatice Pelin Çelik 1, Prezelj
1. Periyot: 14-17
Devre: 28-24
3. Periyot: 48-44
OGM Ormanspor, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi oldu.
— OGM Ormanspor (@OGM_Ormanspor) April 29, 2022
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