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HaberlerGündemSon dakika haberi! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS açıklaması! - Haberler
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Son dakika haberi ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS açıklaması: Öğrencilere sınavda maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen öğrenci sınava kolonya da getirecek. Sınavda oturma düzeni sosyal mesafeyle düzenlenecek. Adaylar ve görevliler hariç okul bahçesine kimse alınmayacak

YKS
HABERTURK.COM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS açıklaması: Öğrencilere sınavda maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen öğrenci sınava kolonya da getirecek. Sınavda oturma düzeni sosyal mesafeyle düzenlenecek. Adaylar ve görevliler hariç okul bahçesine kimse alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav görevlililerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" dedi.

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