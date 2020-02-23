Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıllık yenilmezlik serisine elveda derken Ozan Tufan maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Ozan, hakem Halil Umut Meler'in yönetimine isyan ederken şunları söyledi:

"Söylenecek bir şey yok. Bir şey söyleyecek biri varsa Halil Umut Meler'dir. Maçın başından beri Serdar Aziz'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş. TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor. Ömer Bayram, benim Milli Takım'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık."