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Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı Adana değerlendirmesi! " Sürgü fayı kırıldı ama Sorgun fayı kırılmadı"
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Prof. Dr. Naci Görür'den Adana açıklaması!

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından jeologların dikkat çektiği Adana ile ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu

Son dakika haberi: Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı Adana değerlendirmesi!
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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

ADANA'YA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Bu depremlerin ardından yer bilimciler Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Adana için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"ADANA HEP SORULUYOR"

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

"SORGUN FAYI KIRILMADI"

K.Maraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var.

"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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