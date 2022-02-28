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Putin'den Batı'ya: Yalanlar İmparatorluğu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ve ekonomiyi tartışırken Batı'yı "Yalan İmparatorluğu" olarak nitelendirdi.

Reuters'ın haberine göre Putin konuya ilişkin "Başbakan Mihail Mişustin ve ben Batı topluluğunun ya da benim konuşmamda belirttiğim tabiriyle 'Yalan İmparatorluğu'nun yaptırımlarını görüşmemizde tartıştık" ifadelerini kullandı.

ABD, RUSYA MERKEZ BANKASI'NA AMBARGO KOYMUŞTU

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Moskova yönetimine yaptırımlarına bir yenisini eklemiş ve ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ambargo koyduğunu açıklamıştı.