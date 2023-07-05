Refah paysız maaş zamları belli oldu! 2023 emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Yüzde 19,77 olarak belirlenen 6 aylık enflasyon farkı oranının ardından memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu.

Bu gelişmeler ışığında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

REFAH ZAMMI NE OLACAK?

Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün öğle saatlerinde memur maaşları ile ilgili yasa teklifi hakkında açıklama yapması bekleniyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak artış, bu açıklama ile belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110’A ÇIKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartacaklarını, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını söyledi.

Bekâr bir çalışan için en düşük memur maaşı 10.500 TL düzeyinde bulunuyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir çalışan için en düşük memur maaşı ise 11.848 TL.

En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartmak için bekâr çalışan maaşı dikkate alınırsa 4.500 TL, aile yardımı alan çalışan dikkate alınırsa 3.150 TL seyyanen zam yapılması gerekecek. Seyyanen zamla 15.000 liraya çıkartılan maaşı 22.000 liraya tamamlamak için ise yüzde 47 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu durumda, memurlar için bu artışın 17.55 puanlık kısmı enflasyon farkı + toplu sözleşme zammından, 29.45 puanı ise refah zammından oluşacak.

Maaş zammında bekâr memur dikkate alınırsa en düşük memur maaşı 11.500 TL artacak ve artış oranı yüzde 110’u bulacak. Aile yardımı alan memur dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 10.150 TL artacak ve artış oranı yüzde 86 olarak gerçekleşecek.

DİĞER MEMUR MAAŞLARI NASIL ARTACAK?

En düşük memur maaşında yapılacak seyyanen zam ve yüzdelik zammın diğer tüm memurlar için de aynen uygulanması bekleniyor.

Örneğin, seyyanen zam 4500 TL olursa bekâr ve 8/1’deki öğretmen maaşı 12.700 TL, hemşire maaşı 13.300, mühendis maaşı 14.800 TL artacak. Maaşlardaki toplam artış oranı ise sırasıyla yüzde 97, yüzde 92 ve yüzde 85 olarak gerçekleşecek. Genel müdür maaşı ise 27.400 TL artacak ve toplam artış oranı yüzde 60 olacak.

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