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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinden 1 milyar TL'lik rekor yakalama - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyar TL değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza attı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon TL değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 08:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:46
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        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
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        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi.

        KONTEYNERLER X-RAY CİHAZIYLA TARANDI

        Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

        İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GİBİ HAZIRLANMIŞ

        Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu İnsani Yardım Malzemesi kılıfında Türkiye’ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

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        PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR TÜRK LİRASI

        Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

        KOCAELİ'NDE DE 2. OPERASYON

        Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı’ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

        22 MİLYON TL'LİK TİCARİ EŞYAYA EL KONULDU

        Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi.

        Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

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