Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu İnsani Yardım Malzemesi kılıfında Türkiye’ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

22 MİLYON TL'LİK TİCARİ EŞYAYA EL KONULDU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Mersin ve Kocaeli’de Rekor Yakalamalara İmza Attı



(28.05.2024) pic.twitter.com/Ups5tUDICU — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 28, 2024

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.