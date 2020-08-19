Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Sahillerin işgali, halkın plajlara ücretsiz bir şekilde ulaşmasının önündeki engeller hep konuştuğumuz bir konu ne yazık ki. Her yıl yaz aylarında sahillerdeki çeşitli işlemeler ve plaj giriş-şezlong ücretleri gündeme gelir ki bu yıl da öyle oldu. Özellikle son günlerde Antalya, Datça ve Edirne'deki plajların işletmeye verilmesi tartışılıyor, bu bölgelerde parasız denize girilecek yer kalmadığı iddia ediliyor.



MERAK EDİLENLERİ MUÇEV'E SORDUM

Bu tartışmaların odağında da Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV) var. Muğla Valiliği kontrolündeki Muğla'ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV'in Datça, Antalya ve Edirne sahillerinde aldığı ihaleler gündemde.

Antalya'da Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskeleyle Alanya'da Aydap mevkiinde kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralanması, Datça’da Emecik, Kargı, Ilıca ve İskele mevkiinde 4 plajın MUÇEV tarafından kiralanması ve Edirne Keşan’daki Erikli, Mecidiye ve Yayla sahillerindeki 11 bölgenin MUÇEV'e kiraya verilmesi üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.

Peki MUÇEV bu sahilleri nasıl kiraladı, kaç lira ödedi, MUÇEV’in kiraladığı bu plajlarda ücretsiz denize girmek mümkün değil mi? Bu soruları MUÇEV’e sordum.

'SADECE İZTUZU’NU BİZ İŞLETİYORUZ'

Bir MUÇEV yöneticisi, çalışma prensiplerini şöyle anlattı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ihaleyle aldığımız plajların tamamını biz işletmiyoruz. Eğer ihalesini aldığımız yerde bir işgal varsa yani orayı işleten bir işletmeci varsa önce o işletmeciye hak tanıyoruz. Ama işleten yoksa ihale açıyoruz. Bizim direkt işlettiğimiz sadece İztuzu plajı var."

EDİRNE PLAJLARINA 1 MİLYON 800 BİN TL+KDV

Peki MUÇEV hizmet alanı Muğla olmasına rağmen Antalya ve Edirne'deki sahilleri neden ve nasıl aldı? MUÇEV yetkilisi bu soruma da şöyle yanıt verdi:

"Hizmet alanımız normalde Muğla ama Antalya ve Edirne'de istisnai bir durum oldu. Antalya'daki plajlarda kullanımla ilgili sıkıntılar oldu, Antalya için bir şirket kurulamayınca biz devreye girdik. Edirne'ye gelince, Keşan Belediyesi talepte bulunuyor. Bakanlık sahillerin işletmeye açılmasını ihale aşamasına getiriyor. Ancak belediye meclisinde belediye başkanına yetki verilmedi. Sezon da başlıyordu 'sahiller ortada kaldı' diye biz aldık. Keşan'daki plajların işletmesini 1 milyon 800 bin +KDV bedeliyle aldık. Edirne'ye kendi talebimizle girmedik.'







DATÇA'DA 4 PLAJA 568 BİN 760 TL



Gelelim Datça'daki tartışmalı plaj kiralamalarına... MUÇEV yetkilisi Datça'daki kiralama bedeliyle ilgili şu bilgileri verdi: "Datça'da 2017 yılından itibaren süregelen bir kiralama var, yeni değil. 2020'de sözleşmeleri bitti. Zaten plajları çalıştıran işletmeler bunlar, yasal hale getirdik. Kaçakları legal hale getirdik.'

Datça Yıllık Kira Bedelleri (KDV dahil)

Emecik Mah Karaincir Mevki - 182 bin 900 TL

Kargı Koyu - 112 bin 100 TL

Ilıca Mevki - 129 bin 800 TL

İskele Mevkii - 143 bin 960 TL

ANTALYA’DA 2 PLAJ 1 MİLYON 50 BİN

MUÇEV yöneticisi, Antalya Demre ve Uğrak Kadınlar Plajı'nın kiralama koşullarıyla ilgili soruma da şöyle yanıt verdi:

"Antalya Demre Üçağız'ı 2017'ye kadar bir vatandaş işletmiş. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kiralamış. 2017'de kiracı çıkmış, bu yıla kadar da Demre Belediyesi işletmiş. Şu an kaçak işleten belediye. Belediye hiçbir yerden kiralamamış ki. Üçağız 201 bin TL kira bedeliyle çalıştırılmış. Ağustos 2017'ye kadar. Ara dönemde de ecrimisil var. Müracaat etmişiz. Hem iyileştirme yapmak, değer katkısı getirmek için talepte bulunmuşuz. Yıllık 800 bin +KDV'yle aldık. Antalya Uğrak kadınlar plajını da 2018'e kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi işletmiş. Büyükşehir 2 yıldır işletmiyor. Büyükşehir'in sözleşmesi 2019 yılında 80 bin lira kirayla sonlanmış. Sözleşmesi varmış ama çalıştırmamış. Biz burayı 2020'de bir sezonluk 250 bin liraya kiralamışız."

'HAVLUSUNU ALAN ÜCRETSİZ DENİZE GİREBİLİR'

Sahillerin, plajların kiralanmasıyla ilgili tartışmanın odağında elbette halkın ücretsiz bir şekilde denize ulaşamaması var. MUÇEV yöneticisine "Sizin kiraladığınız, ihalesini aldığınız plajlara vatandaş havlusunu alıp gidebilir mi?" diye sordum. Şu yanıtı verdi:

"Tüm kiraladığımız plajların yüzde 50'si halka açılıyor. Eğer vatandaş şezlong ve başka bir hizmet almak istemiyorsa havlusunu koyacak, girecek, para talep etmiyoruz. Plajın yüzde 50'si de halka bırakılıyor. Bizim ihalesini aldığımız plajlarda giriş ücreti yok. Hizmet bedeli olarak alınan ücret. Şezlong parası 10-15 TL arası. Bu fiyat politikası bizim direkt işlettiğimiz plajda da kiraya verdiğimiz plajlarda da aynı. Kiracı ücret artırırsa yaptırım uyguluyoruz."