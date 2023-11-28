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        Haberler Dünya Sahra Hastanesi için gönderilen teknik heyet, Gazze'ye ulaştı

        Sahra Hastanesi için gönderilen teknik heyet, Gazze'ye ulaştı

        Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen 'Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Gazze'ye ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:24
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        Sahra Hastanesi için gönderilen teknik heyet Gazze'de
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        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen 'Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye geçti.

        Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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