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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Sahte yetkili servislere son 2 yılda 15 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Sahte yetkili servislere son 2 yılda 15 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı tarafından sahte yetkili servislere son 2 yılda 15 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:01
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        Sahte yetkili servislere 15 milyon TL ceza
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin olarak tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin, yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği vurgulandı.

        Açıklamada "Bu kapsamda sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır" denildi.

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        "YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ İÇİN 'SERVİS BİLGİ SİSTEMİ' KULLANILMALIDIR"

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

        "Diğer taraftan muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerimizin aşağıda yer alan hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

        YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ İÇİN 'SERVİS BİLGİ SİSTEMİ' KULLANILMALIDIR

        Tüketicilerimizin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBIS) aracılığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

        İNTERNET ARAMA SONUÇLARINA DİKKAT EDİLMELİDİR

        İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS'te yer alıp yer almadığı kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Ticaret Bakanlığı'na ulaşarak şikayetlerini iletebilirler. Tüketicilerimizi mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik olarak yapılacak denetimler sonucunda gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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