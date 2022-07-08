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Son dakika haberi Sarallar operasyonunda Erdal Acar tutuklandı

"Sarallar" operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

Son dakika: Sarallar operasyonunda Erdal Acar tutuklandı
Sarallar operasyonunda Erdal Acar tutuklandı
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Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında iş insanı Erdal Acar, Şahin Gürz ve şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral yer alıyor. Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan toplam 122 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildiler. İlk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan diğer 91 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. 27 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin sorguları saat 21.30 sıralarında tamamlandı. İş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral'ın da arasında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Hakimlik sorguları bu sabah itibariyle tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu kaydedildi. Üç gün içinde Sarallar operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 46 şüpheli tutuklandı. 75 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"ÖRGÜT İŞLERİNE GİRECEK KADAR CAHİL BİRİSİ DEĞİLİM"

Şüphelilerden İlyas Saral'ın lider ve yönetici olduğu silahlı suç örgütüne ilişkin gözaltına alınarak "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 54 yaşındaki Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep ettiği öğrenildi.

TANIKLARA BASKI KURARAK DELİL KARARTMA İHTİMALİ

Mahkeme de şüphelilerden Erdal Acar'ın delillerin tam olarak toplanmamış olması, delil karatma, müştekilere ve tanıklara baskı kırmak suretiyle delil karatma ihtimali bulunması, öngörülen ceza miktarları, şüphelilerin kaçma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Aynı mahkemede sorgulanan şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın ise bypass ameliyatlı olduğunu, kalp ve böbrek yetersizliği olduğunu söyleyerek "Ben ölmek üzereyim. İlaçlarımı tam alamadığım için riskli durumdayım. Sağlığım bu tip şeylere elverişli değildir. Yağma nedir, çete nedir, örgüt nedir bilmem" dediği öğrenildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz ve Altan Saral'ın ise "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Ayrıca şüpheli Volkan Saral, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan, ve Uğur Saral "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", Ali Saral ise "örgüte üye olma" suçlarından tutuklandılar.

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