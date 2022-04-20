20 Nisan Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar açılandı. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen günün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 NİSAN 2022
4 - 13 - 15 - 75 - 79 - 86
Joker: 12 + Süperstar: 69
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SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
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