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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sedanur Uludağ'dan haber yok! Tam 41 gün oldu! Neredesin Sedanur?
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Son görüntüsü bu! Tam 41 gün oldu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 41 gün önce kaybolan ve haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'dan umudunu kesmeyen ailesi kızlarına seslendi. Sedanur’un yaşadığına inanan anne ve babası, yetkililerden yardım istedi

Son dakika haberi: Sedanur Uludağ'dan haber yok! Tam 41 gün oldu! Neredesin Sedanur?
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İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesinin, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

YALNIZ YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre 41 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirdi ancak genç kıza ulaşamadı.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Kızından gelecek haberi bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah’ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver.

"NE OLUR HERKES YARDIM ETSİN"

Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Sen bana kıyamazdın. Sesimi duymuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilemez oldum. Ümitlerim tükeniyor. Ne olur Allah’ım herkes yardım etsin bana. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimi duysunlar. Ne olur herkes kendi evladı gibi düşünsün. Evladı olanlar yardım etsin. Olmayanlar da bilmiyorum yani bu acıyı kimseye vermesin. Bilemedim ne diyeceğimi. Bilmiyorum ya. Bilemedim" dedi.

"41 GÜNDÜR PERİŞANIZ"

Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. Biz 41 gündür perişanız. Çoluk çocuk bütün hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. Mutlaka bir haber ver. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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