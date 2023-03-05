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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımın gelişimi adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cenk Tosun hakkında da konuşan Güneş, "Kendisi bizim kaptanımız. Bence Cenk kalmalı." dedi

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, dolu tribünler önünde kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade etti.

Tempolu ve bol pozisyonlu maçta zaman zaman rakibe pozisyon verdiklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, isabetsiz şutlar ile pas tercihlerinin, farklı bir sonucun ortaya çıkmasına engel olduğunu dile getirdi.

Bu müsabaka öncesi son 3 maçlarında galip gelemediklerini hatırlatan Güneş, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Yeni katılan oyuncuların takımla bütünleştiğini gördüm. Orta sahamızın iyi olması, savunma ve hücumu rahatlatıyor. Bir bölüm kopunca, rakip oyuna ortak olabiliyor. Aboubakar'ın da gol atmasına sevindim. Çok istekliydi ama gol atamadıkça geriliyordu. Cenk de Redmond da gol atabilirdi. Herkes iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sahaya çıkan her oyuncunun en iyisini vermek istediğini bildiğini anlatan Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"En iyisini veremeyen oyuncu zaten kenara gelecek. Takımı taşıyanı biz de taşıyacağız. Zaman zaman bocalayan, hata yapan oyuncular olabiliyor. Cenk geçen hafta şanssız bir maç geçirdi. Bugün iyi niyetliydi. Yardıma geldi ama pası kısa düştü. Bizim orta sahamız daha önce sürekli değişti. Orta saha eksik bile olsa, defans ve forvetle iş yapmamız gerekiyor. Kötüyken takım olarak kötüydük. Kazanırken de tüm takım olarak iyiydik. Takımda bir başka arkadaşından şikayetçi olan, önce kendisinden başlamalı. İyi niyetliyse takıma katılır. Bu tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Burada kim olursa olsun savaşacak. Ankaragücü daha zor bir takım. Farklı bitecek bir maçtı. Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarındaki kayıplara üzülüyoruz."

"Bence Cenk kalmalı"

ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Cenk Tosun hakkında konuşan Şenol Güneş, "Cenk'in transferi konuşuluyor ama transfer olacak diye bir şey yok. Kendisi bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem. Weghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olmadığı zaman, mutlu olacağı yere gitmesinde yarar var. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle." açıklamasında bulundu.

Kadrodaki tüm oyuncuları değerlendirmek istediklerin ancak değerlendirilmemesi gereken bazı oyuncular da olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu durum, futbolcunun beklentilere cevap vermemesi ve sezon sonunda gitmesiyle ilgili. Şimdi de gidebilirler. N'Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. Şu anda 26 oyuncum ve 4 kalecim var. Dele Alli de bunlardan birisi. Beşiktaş'a katkı veren kalır, diğerleri gider. Bir oyuncu öyle bir performans gösterir ki oynatmak zorunda kalırız ve başarılı olur. Duygularımızla hareket etmeyeceğiz. İzleyenler sadece oyun içinde kaldılar. Bizim her an gol atacağımızı beklerken, taraftar da bizle beraber savunmaya geçti. Takımın daha fazla pozisyon üretmesi lazımdı. 3'e 1 yakaladığımızda pas tercihlerimiz kötüydü. Ancak bu da futbolun güzelliği."

"Maxim, hücumda daha çok iş yapacak bir oyuncu"

Takımın orta sahasına dikkati çeken Şenol Güneş, orta sahaların hem hücumu hem de savunmayı etkilediğini ifade etti.

Gaziantep FK'den transfer edilen Maxim'i oyuna dahil etmek için beklediğini söyleyen Güneş, "Oyun öyle bir noktaya gitti ki orta sahalar iyi oynuyor, rakibin gelmesine engel oluyor, hücuma da katkı sağlıyordu. 'Hamle için biraz bekleyeyim .' dedim. Maxim'in oyuna girmesini istiyordum. Golü yedikten sonra sağ beklerinin çok hücuma çıktığını gördüm ve Tayfur'u oyuna aldım. Çok net pozisyonlar yakaladığımız için değişiklik yapmadım. Sonrasında top tutmak istediğimde 80'den sonra Maxim'i oyuna aldım. Hücumda olduğumuz zaman daha çok iş yapacak bir oyuncu. İyi ve kaliteli bir oyuncu. Katkı yapacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş olarak ilginç bir takım olduklarını söyleyen Güneş, "Daha çok pas yapmamız lazımken, bir anda direkt hücuma gidiyoruz ve yoruluyoruz. Yine de olumluydu bu durum. Üç maç öncesinde Konya ve Kayseri'de kazanan takımdık. Fatih Karagümrük ve Sivasspor'a o kadar kolay puan kaybettik ki. Kadromuz eksikti. Şimdi orta sahada fazlamız da var. Biz aynı oyunu oynayacağız. 'Bizim için her maç final.' diyoruz ama 3 maçta nasıl puan kaybettiğimizi anlayamıyorum. Eksiklerimiz hala devam ediyor." diye konuştu.

Savunmada Tayyip Talha Sanuç ve Colley'in dinamik oyun ortaya koyduklarını söyleyen Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Colley'in bölgesinde Saiss de var. Saiss oyun kurmada etkili bir oyuncu. Onur'un (Bulut) hücum ve savunmada başarılı olduğunu düşünüyorum. 'Bazı oyuncular taktiği anlamıyorlar.' diyorlar ama Onur ilk maçında her şeyi anladı. Masuaku'yu da beğendim. Son bölümde Muleka'yla değiştirdik. Masuaku'yla ilgili bu maç özelinde konuştum. Sonrası için bir şey diyemem. Savunma bloğuna daha çok girmesi lazım. Savaşıyor, iyi niyetli. Kalır mı, gider mi? Şartlar nedir bakarız. Bu takımı seneye nasıl taşıyacağımıza bakacağız. Takım olacağız. Her oyuncu değerlidir ama değerli olan her oyuncunun takımı yukarı çıkarması lazım. Biz de bunun için buradayız."

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