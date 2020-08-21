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Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da polis ekiplerinin silah imalatı yapan bir şüpheliye yönelik operasyon şaşkına çevirdi. Silivri ve Güngören'de iki adrese baskın düzenleyen ekipler, evde silah dışında, puma, rakun ve tavus kuşu gibi yabani hayvanlarla karşılaştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da kuru sıkı silahları gerçek silaha dönüştürerek piyasaya süren bir şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmayı yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de bir imalathane belirleyince harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin Silivri'de bir adresi daha olduğu belirlendi. Ekipler, Güngören ve Silivri'deki 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

SİLAH İMALATI VE YABANİ HAYVAN

Güngören’deki adreste 3 av tüfeği, 1 tabanca, 14 tabanca sürgüsü ve silah dönüşümünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Silivri’deki adreste ise bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.

PUMA, RAKUN, DEVE KUŞU, FLAMİNGO...

Ekipler, baskın düzenlenen evin bahçesinde ve özel yapılan barınaklarda, puma, iguana, Savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, filamingo, deve kuşu, yaban kazı gibi çok sayıda yabani hayvanla karşılaştı. Bunun üzerine durum kaçakçılık polisine bildirildi.

HAYVANLARLA İLGİLİ DE İŞLEM YAPILDI

Adrese sevk edilen kaçakçılık ekipleri, yaban hayvanların "5607 sayılı ve Nesli Tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine ilişki" kanuna aykırı bulundurulduğunu belirledi. Şüpheli H.Ç. hakkında silah imalatı dışında, CİTES sözleşmesine aykırı hayvan bulundurmaktan işlem yapıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Adli kontrol' hükmü uygulanarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.