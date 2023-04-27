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Son dakika haberi Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri
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HABERTURK.COM / AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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