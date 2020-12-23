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Son dakika haberler... Antalya'da şoke eden olay: Kendi iş yerini kundakladı!

Antalya'da şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Kentin Serik ilçesinde iddiaya göre S.M. kiracısı olduğu iş yerini boşaltmasını isteyen mülk sahibi A.Ş.'ye kızdığı için dükkanını kundakladı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis kaçan S.M. ve beraberindeki bir şüpheliyi arıyor

Son dakika haberi: Şoke eden olay! Kendi iş yerini kundakladı - Haberler
Şoke eden olay! Kendi iş yerini kundakladı
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DHA

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde mülk sahibi A.Ş., kiracısı olan S.M.'ye avukatı vasıtası ile iş yerini boşaltması için sözlü uyarıda bulundu. İddiaya göre duruma sinirlenen S.M. ise bugün sabah saatlerinde kiracısı olduğu A.Ş.´nin dükkanına geldi.

DHA'nın haberine göre, kimsenin olmadığı ve her yerin kapalı olduğu bir saatte işyerini yanındaki bir kişiyle birlikte ateşe vererek yaktıktan sonra kaçtı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis bölgedeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kundaklayan kişinin S.M. olduğunu tespit etti. Polis S.M. ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahibi olduğu iş yerinde çıkan yangın haberini alarak olay yerine gelen A.Ş. ise kiracısı S.M.´den şikayetçi oldu. A.Ş. "1 yıllık kontrat imzaladık. Çıkmak istemeyince avukat aracılığı ile sözlü ihtarda bulunarak yasal işlem başlattık" dedi.

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