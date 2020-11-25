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HaberlerYaşamSayısal LotoSON DAKİKA: 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı CANLI - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne ka
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SON DAKİKA: 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı CANLI - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?

25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da günün sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın zengin olma umuduyla şansını denediği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaraları sizler için bir araya getirdik...

SON DAKİKA: 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı CANLI - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne ka

Büyük ikramiyenin 84 milyon TL sınırına dayandığı Çılgın Sayısal Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Şansını deneyen vatandaşılarmızın merakla araştırdığı Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da yayınlanacak ve haberimizde yer alacak...

25 KASIM 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

39, 42, 46, 53, 78, 87 ve JOKER: 90

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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