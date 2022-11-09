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Son dakika haberi Şoygu'dan Rus ordusuna Dinyeper nehrinin sol yakasına çekilme talimatı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus birliklerine Ukrayna'daki Dinyeper nehrinin batı kıyısından çekilme talimatı verdi. Dokuz aydır devam eden savaşın en kritik dönüm noktalarından olan bu adım, Ukrayna'nın Herson kentine yürüyüşünün ardından geldi.

Son dakika: Şoygu'dan çekilme talimatı
Şoygu'dan çekilme talimatı
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HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu birliklerine işgal altındaki Ukrayna şehri Herson'dan çekilmelerini ve Dinyeper Nehri'nin karşı kıyısında savunma hatları kurmalarını emretti.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşla ilgili son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktardı.

Savaşın genel komutanı General Sergei Surovikin, Herson şehrine düzenli tedarik temin etmenin artık mümkün olmadığını söyledi.

"ASKERLERİMİZİ BATI KIYISINDA TUTMAK BOŞUNA"

Surovikin, "Askerlerimizin hayatını ve birliklerimizin savaşma kapasitesini kurtaracağız. Onları sağ (batı) kıyıda tutmak boşuna. Bazıları başka cephelerde kullanılabilir." dedi.

Ukrayna'daki Rus birliklerinin muharebe kabiliyetinin son dönemde arttığını söyleyen Surovikin, "Seferber edilen vatandaşlar ve gönüllüler sayesinde, askeri birliklerin muharebe ve sayısal gücü artırıldı ve ek rezervler oluşturuldu." dedi.

Surovikin, Ukrayna birliklerinin yalnızca ekimde 12 binden fazla asker kaybettiğini belirterek, "Bu dönemde 18 savaş uçağı, 12 helikopter, altı karadan havaya hava savunma sistemi, 200'den fazla tank ve 800'den fazla zırhlı araç kaybettiler." ifadesini kullandı.

Herson bölgesinde, Dnipro Nehri'nin sağ yakasından 115 bin kişinin tahliye edildiğine işaret eden Surovikin, Ukrayna'yı ise tahliye edilen sivillere yönelik de saldırılar gerçekleştirmekle suçladı.

Surovikin, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 9 bin 500'den fazla askerini kaybettiğini, Rus ordusundaki kayıpların ise bundan 7 ila 8 kat daha az olduğunu vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, General Sergey Surovikin’in “Özel askeri operasyon bölgesindeki Birleşik Grup Birlikleri’nin komutanı” olarak atandığını duyurmuştu. Kremlin, Ukrayna’daki işgali için “özel askeri operasyon” ifadesini kullanıyor.

UKRAYNA: HENÜZ 'GERİ ÇEKİLDİLER' DEMEK İÇİN ERKEN

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna bayrağı Herson üzerinde dalgalanana kadar Rusya'nın geri çekilmesinden bahsetmenin anlamı yok" dedi.

Ukrayna ordusunun planlandığı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Podolyak, "Ukrayna, Rusya'nın açıklamalarını ciddiye almıyor. Rusya'nın sözleri ve hareketleri farklı" açıklamasını yaptı.

HERSON'UN ÖNEMİ

Herson, Dinyeper nehrinin eteklerinde, Karadeniz kıyılarına yakın bir şehir. Savaştan önce kentin nüfusu yaklaşık 380 bindi.

Herson, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a da yakın.

Herson, Ukrayna’nın bölgesel başkentlerinden Rusya’nın eline düşen tek yerleşim birimi.

Rusya kenti Mart ayı başlarında ele geçirdi.

Birçok uzmana göre Herson’ı ele geçirmek savaşın Ukrayna lehine döndüğünü göstermek açısından kritik bir mesaj. Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından Batı dünyası Ukrayna'ya silah ve para yardımında bulunmanın 'işler bir yol' olduğuna mutabık olur ve desteğini artırır.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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