Spor Yasası, Meclis'te kabul edildi!

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, spor federasyonları ve spor kulüplerinin yapılarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi, kabul edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi. Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.