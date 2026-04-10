        Sumud Filosu'na müdahaleye iddianame! | Son dakika haberleri

        Sumud Filosu'na müdahaleye iddianame!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyle ilgili iddianame hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma neticesinde; söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir" denildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 10.04.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Sumud Filosu'na müdahaleye iddianame!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda 'Sumud Filosu' olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurları tarafından hiçbir hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edilmiştir." denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gerçekleştirilen bu müdahale; gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğindedir.

        Yürütülen soruşturma neticesinde; söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, İnsanlığa Karşı Suç, Soykırım, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme ve Ulaşım Araçlarının Alıkonulması suçlarından iddianame düzenlenmiştir."

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü

        (İHA) Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında