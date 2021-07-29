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Son dakika haberi: Sürat Kargo için en yüksek teklif 335.5 milyon TL

HABERTURK.COM

TMSF muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen Sürat Kargo'nun satışı için düzenlenen ihalede en yüksek teklifin 335.5 milyon lira olduğunu bildirdi.

TMSF'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi açık artırma aşamasına 28.07.2021 tarihinde saat 14.30’da, ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlanmış olup, zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından 230.000.000 TL, 325.575.000 TL ve 327.500.000 TL teklifler verdiği görülmüştür.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327.500.000 TL üzerinden açık artırma aşamasına geçilmiş ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335.500.000 TL ile en yüksek teklife ulaşılmıştır. İkinci en yüksek teklif ise 334.500.000 TL olmuştur."

ONAYA SUNULACAK

"Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335.500.000 TL, 325.000.000.TL’lik muhammen bedelin üstünde olduğundan Fon Kurulu kararıyla, İhale Şartnamesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan Bakanlık ve Kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale Fon Kurulunun nihai onayına sunulacaktır."