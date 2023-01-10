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Son dakika haberi Taksim saldırısında flaş gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Taksim saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın kaçmasına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandı ve Türkiye'ye teslim edildi

Taksim saldırısında flaş gözaltı
AA

AA'nın haberine göre, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, bugün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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