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HaberlerGündemYILDIRIM DÜŞTÜ! Son dakika: TBMM bahçesinde bir ağaca yıldırım düştü!
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Son dakika haberi TBMM bahçesinde bir ağaca yıldırım düştü!

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir ağacın üzerine düştü

YILDIRIM DÜŞTÜ! Son dakika: TBMM bahçesinde bir ağaca yıldırım düştü!
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü!
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HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çınar ağacına yıldırım düştü.

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü.

TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı.

Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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