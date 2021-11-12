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Son dakika haberi TOGG yeni modeli duyurdu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC) yerli otomobilin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, "Çalışanların yüzde 24’ü kadın, bunda hedefimiz yüzde 30 civarında. Yüzde 44’ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurtdışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık" dedi. Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalarında da başladığını duyurdu

Son dakika haberi! TOGG yeni modeli duyurdu
TOGG yeni modeli duyurdu
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HABERTURK.COM / AA

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nın (IAEC) ikinci gününde konuştu. Karakaş yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2023’ün ilk çeyreğinde C segmentindeki SUV aracın piyasaya lanse edeceğini söyledi.

''YURT DIŞINDA ÇALIŞAN 27 ARKADAŞIMIZI ÜLKEMİZE GERİ KAZANDIRDIK"

Çalışma ekibi hakkında bilgi veren TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, ''Mobilite ekosistemimizde ihtiyacımız olan yetkinliklerini büyük kısmını ortaklarımızla birlikte hayata geçirebiliyoruz. Sadece Türkiye’den değil, konunun uzman ekibini dünyadan topladık. Sadece otomotiv dünyasından değil, farklı alanlardan ve savunma sanayisi tecrübesi olan arkadaşlardan oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Küresel tecrübenin önemine de inandığımız için ortalama çalışmamız 12 yıl, seçtiğimiz arkadaşlarımızın da uluslararası tecrübesi var. Çalışanların yüzde 24’ü kadın, bunda hedefimiz yüzde 30 civarında. Yüzde 44’ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurtdışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık. Listelerini bizim belirlediğimiz ve dışarıdan hizmet olarak aldığımız 250’ye yakın mühendis projelerimizde bize destek vermekte. 2022’nin son çeyreğinde seri imalata hazır şekilde tesislerimiz kurguluyoruz. 2023’ün ilk çeyreğinde de C segmentindeki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz. C segment sedanla ilgili çalışmalarında başladığını söyleyebilirim.'' şeklinde konuştu.

TOGG’un hedeflerine değinen Karakaş, ''Küresel boyutta faaliyet gösterip rekabet edebilecek marka oluşturmak. Bunun fikri ve sınai mülkiyet hakkına yüzde 100 sahip olmak. İkincisi; Türkiye’deki mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. İnternet dünyasında oluşturduğumuz bu çekirdek sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak, kendi kendine gelişecek bir sistem. Bunu yaparken tamamen yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı doğuştan elektrikli akıllı bir cihazın etrafında geliştirildiği bir yapıdan bahsediyoruz'' diye konuştu.

Karakaş, batarya konusunda şöyle konuştu: ''Batarya teknolojisi dediğimizde, bataryayı paketlemek anlaşılmamalıdır. Bataryayı herkes bir şekilde paketlemek zorunda. 400-500 kilogram olan bir paket. Yakınlardan bir yerde üretilmesi lazım. Teknolojiye sahip olmak istiyorsanız; hücresine, hücrenin kimyasına, batarya yönetim sistemine ve ısı yönetim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Yolun başından itibaren bu konuyu nasıl çözeriz diye kafa yorduk. Çözümü; dünyanın önde gelen üreticilerden bir tanesiyle iş birliği yaparak ve seri imalatı yaparken onlarla beraber üretime başlayacak şekilde kurgulayarak bulduk.''

''FABRİKADAN FAZLASINI KURUYORUZ"

Fabrikadan fazlasını kuruduklarını dile getiren Karakaş, ''Geldiğimiz noktada sadece üretim değil, stil tasarımı, ürün geliştirimi, prototip test merkezinin bir arada tuttuğumuz, strateji geliştirme ve yönetim merkezinin aynı çatı altında olduğu ve kullanıcı deneyim parkının içinde olduğu bir tesis düşünüyoruz. Bu tesisin Avrupa’nın en temiz tesisi olması konusunda özen gösteriyoruz'' ifadelerini kullandı.

''FONKSİYON TESTLERİMİZE BAŞLADIK"

Mühendislikte hangi aşamada olunduğu konusunda bilgiler veren Karakaş, ''Üç boyutlu modellemelerimizi simülasyonlarımızı ve analizlerimiz tamamladık. Fonksiyon testlerimize başladık. Bunun için Türkiye’de yaptığımız prototipleri de kullanmaya başladık. Bu bize, korona döneminde bize hız kandırdı. Bilgi transferinin oluşmasında bizi destekledi. Yavaş yavaş bu sürecin içerisinde çarpışma testlerimiz ve kış testlerimizle ilerleyeceğiz'' açıklamasında bulundu.

BU YIL 6. KEZ DÜZENLENİYOR

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen, otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC) bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Organizasyonda bu yıl 'Otomotiv’deki Ezber Bozan Dönüşüm' konusunu ele alıyor.

IAEC 2021’de bu yıl 'Otomotiv’de Dönüşüm', 'Alternatif Yakıt Teknolojileri', 'Dijital ürün Geliştirme ve Üretim Teknolojileri' , 'AB Yeşil Mutabakatı Etkileri' 'Nitelikli İş Gücü' ve 'Veri Yönetimi' konularına yer verildi

İLK MODEL C-SUV

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022’de üretimine başlayacağı, C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu 27 Aralık 2019’da tanıtmıştı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen “Yeniliğe Yolculuk” buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterilmişti.

Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin B-Suv ve MPV gibi farklı gövde seçeneklerini üreteceğini de bildirmişti.

C-Suv, C-Sedan'dan sonra C-Hatchback, B-Suv ve C-Mpv gibi farklı gövde tiplerinin de önümüzdeki yıllarda üretilmesi ve ürün gamının 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

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