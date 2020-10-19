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TSK'da karantinadaki personel için özel ekip kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında, temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gereken personelin karantina kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla özel ekipler oluşturuldu. Salgının kışlalardan uzak tutulmasını hedefleyen çalışma kapsamında, koruyucu kıyafet giyen ekipler personelin evlerine sürpriz denetimlerde bulunuyor. Karantina kurallarına uymadığı belirlenen personele birlik komutanları tarafından yaptırım uygulanıyor.

Son dakika haberi! TSK'da karantinadaki personel için özel ekip kuruldu - Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen orduların arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastaların olduğu ordular arasında yer alan TSK bu başarısıyla birçok önemli orduyu geride bıraktı.

Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle koronavirüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.

Edinilen bilgiye göre, daha önce personeline nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama daha hayata geçti.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gerekenlerle kronik hastalığı nedeniyle idari izin verilen personelin yapılan sürpriz denetimlerle evlerinde olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Oluşturulan özel ekipler lojmanlara ve personelin kaldığı evlere habersiz gidiyor. Koruyucu kıyafet giyen ekipler karantina nedeniyle evlerinde kalmaları gereken personelin evde olup olmadığını, söz konusu kurala uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Karantinada olması gerekirken evlerinde bulunmayan personele ise birlik komutanları tarafından yaptırım uygulanıyor.

Bakanlık bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararın kışlaları salgından korumaya yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

MASKE ÜRETİMİ 100 MİLYONU AŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikim evlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde adımlar atıldı.

Söz konusu tesislerde bugüne kadar 104 milyon maske, 500 binden fazla tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil, halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

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