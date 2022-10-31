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Son dakika haberi Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde seyir riski uyarısı

Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı

Son dakika haberi Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde seyir riski uyarısı
AA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bir başarı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmayla şimdiye kadar 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ihracatının gerçekleştiğini belirten Sinirlioğlu, bu anlaşmayla aynı zamanda gıda fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Sinirlioğlu, anlaşma sayesinde BM Dünya Gıda Programının bazı ülkelere kıtlık başlamadan müdahale edebildiğini, Afganistan'dan Etiyopya'ya, Somali'den Yemen'e dünyanın dört bir yanında çocukların Karadeniz Tahıl Girişiminden faydalandığını aktardı.

Kış yaklaşırken anlaşma sayesinde yapılabilen tahıl ve gıda ihracatına daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret eden Sinirlioğlu, gıda fiyatlarının artmasının yüksek enflasyon nedeniyle halihazırda zor durumda olanları daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

Sinirlioğlu, "Bu sabah yerel saat itibariyle İstanbul çevresinde denetim için bekleyen yüklü 97 gemi ve gelen 15 gemi var. İstanbul Boğazı çevresinde demirleyen gemiler seyir riski oluşturuyor." ifadelerini kullanarak, gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye'nin BM ile çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya'nın ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılabilmesi için varılan iki anlaşmanın uygulanmasının önündeki engellere çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Sinirlioğlu, Türkiye'nin hem tahıl anlaşması, hem de savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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