Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.

Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

Böylelikle Rutte, oybirliğine bir adım daha yaklaştı. Rutte ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkenin desteğini almıştı.