KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

7 Mart tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesedin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.