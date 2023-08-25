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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit

        Son dakika haberi Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis ağır yaralandı. Polis memuru Hakan Telli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 07:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 08:09
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        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis ağır yaralandı. Polis memuru Hakan Telli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kağıthane'de şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çatışmada 1'i ölü, 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele yakalandı.

        Kağıthane'de düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı
        Kağıthane'de düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı Haberi Görüntüle

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; saat 01.55 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden emniyet güçlerine, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli polis memurları ağır şekilde yaralandı.

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        ​Adrese çağırılan takviye ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, D.A isimli şüpheli ölü, O.A isimli şüpheli yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak yakalandı.

        YARALI POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

        ​Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli polis memurları, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        A.Y.Ç. isimli polis memurunun tedavisi devam ediyor.

        ​Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

        ŞEHİDİN NAAŞI TÖRENİN ARDINDAN TOKAT'A GÖNDERİLECEK

        Operasyonda şehit olan polis memuru Hakan Telli’nin cenazesi bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat’a gönderilecek.

        Emniyet teşkilatımıza 2007 yılında İzmir’de katılan Şehit Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı.

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