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Vedat Yaşar, organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Batman'da motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Vedat Yaşar'ın organları 6 kişiye umut oldu. Geçirdiği kazadan sonra 7 gün yaşam mücadelesi veren Vedat Yaşar'ın organları nakil için Malatya ve Ankara'ya götürüldü. Acılı aile, "Acımız büyük ama başka insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu

batmanlı vedat yaşar'ın organları bağışlandı
HABERTURK.COM

Batman'da motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Vedat Yaşar'ın organları 6 kişiye umut oldu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'da yaşayan 26 yaşındaki Vedat Yaşar geçirdiği kaza nedeniyle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesi oğlunun organlarını başka hastalar şifa bulsun diye bağışladı.

Ankara ve Malatya'dan gelen ekiplerin operasyonuyla alınan karaciğer, böbrekler, pankreas ve incebağırsak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Nakil Merkezi'ne, kalp ise Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Yaşar ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak organ bekleyen hastalar adına minnettarlığını dile getirdi. Vedat Yaşar'ın acılı ailesi de "Acımız büyük ama başka insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

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