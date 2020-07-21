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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! 'Veresiye içki' dehşeti: 2 ölü,1 yaralı
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İzmir'de tekel bayisinde 'veresiye içki' dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir tekel bayi işletmecisi ile veresiye içki isteyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahsın durumunun da ağır olduğu öğrenildi

izmir veresiye içki cinayeti
AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tekel bayide veresiye içki yüzünden meydana geldiği öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Emirli Mahallesi'ndeki tekel bayine gelen Eyüp Kulaç (33),Ali Önder (32) ve Yücel Avcı (29),iş yeri sahibi O.D.'den veresiye içki istedi. O.D., eski borçlarını ödemediklerini belirterek Kulaç, Önder ve Avcı'ya içki vermedi. Çıkan kavgada O.D, tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eyüp Kulaç ve Ali Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yücel Avcı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi O.D. de gözaltına alındı.

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