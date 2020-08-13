İHA

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde köylülerin domuz avı faciayla son buldu. Saçmaların isabet ettiği Yahya Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sularında yaşandı. Saimbeyli ilçesinde S.G.’nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlardan kurtulmak isteyen köy sakinleri hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti.

Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.'nin silahından çıkan saçmaların domuz yerine birlikte avlanmaya gittiği Yahya Ersoy'a denk gelmesi üzerine Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yahya Ersoy'un Saimbeyli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.