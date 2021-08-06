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Yangın bölgelerinde vergi ödemeleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi. Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

Son dakika haberi... Yangın bölgesinde vergi ödemeleri ertelendi
AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu.

Bu yerlerde yangının başlangıç tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ile 1 Kasım (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek.

Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, söz konusu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, yangın tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatıldı.

KASIM AYINDA YAPILACAK

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

Söz konusu yerlerde bulunan mükelleflerce, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı ikinci geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16 Aralık gün sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

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