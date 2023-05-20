Son dakika haberi: Pazar için kritik uyarı! Meteoroloji'den 13 kente "sarı" alarm! - Pazar günü hava nasıl olacak, hava durumu son dakika, hava durumu İstanbul

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HABERTURK.COM

Yağışlı hava pazar günü de etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin hava tahmini haritalarına göre yarın, 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde 20 derecenin üzerinde seyredecek.

13 KENT İÇİN "SARI" ALARM! Sağanak özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli olacak. Meteoroloji tarafından Ankara, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Hakkari için "sarı" alarm verildi.