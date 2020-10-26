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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Yavru eşeğe inanılmaz eziyet! Bir de utanmadan paylaştılar
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Yavru eşeğe inanılmaz eziyet! Bir de utanmadan sosyal medyadan paylaştılar

Hayvanlara yönelik şiddet görüntülerini bir yenisi Kars'ın Digor ilçesinde eklendi. İki, boynuna ip bağlanmış yavru eşeği göle attı. Şahıslar bir de utanmadan bu eziyeti sosyal medyadan paylaştı. Görüntünün ardından kaymakamlık harekete geçti. Şahıslara para cezası kesilirken, yavru eşek koruma altına alındı

Son dakika haberi... Yavru eşeğe inanılmaz eziyet! Bir de utanmadan paylaştılar
Yavru eşeğe inanılmaz eziyet!
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AA

Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişiye para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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