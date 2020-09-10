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İstanbul'da toplu taşımaya yeni dönem denetimi: Yine 'koronabüs' görüntüsü!

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yine aynı manzaralar ortaya çıktı. Esenyurt'taki denetimde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 37 kişi çıktı. Ayakta giden 25 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi. Ataşehir'de de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekiplere yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Esenyurt ve Ataşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yolcu otobüslerine yönelik denetin gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.

Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA: 25 YOLCU FAZLA ÇIKTI

Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik polislerinin denetiminde, birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görüldü. Bir minibüsten 12 yerine 37 yolcu çıktı. 25 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan şoförlere para cezası kesildi.

ATAŞEHİR'DE 17 YOLCU FAZLA ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde güvenlik noktaları oluşturdu. Ekipler, minibüs şoförlerinin ayakta bulunan yolcularını denetim noktasına gelmeden indirdiğini fark edince başka bir çözüm yolu buldu. Motorize trafik polisleri minibüs güzergahında devriye gezerek seyir halindeki araçları denetledi.

Ayakta yolcusu bulunan Fındıklı Maltepe seferini yapan bir minibüsü tespit eden motorize ekip, aracı yol üzerinde durdurdu. Minibüste ayakta yolculuk yapan 17 kişi indirildi. Minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayakta yolculuk yapan bir vatandaş, toplu taşıma araçlarının yetersiz olduğundan şikayet etti.

JANDARMA YOLCU OTOBÜSLERİNİ DENETLEDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Araçlardaki yolcu sayıları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yolculara maske takılması konusunda uyarı yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu olan D-020 Karayolunda yapılan trafik ve yol kontrol denetimlerde araçlardaki yolcu sayıları, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetime Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olmak üzere toplamda 334 Tim ve üç bin 316 personel katıldı.

Berber, Fırın, Kafeterya, Kahvehane, Lokanta, Market, Otel, Pansiyon, Plaj vb. gibi umuma açık yerler ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yollarında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik yol kontrol ve trafik uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan uygulama esnasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına uymaları ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı.

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