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Geri geri nefes kesen 2 kilometre! Kahraman şoför dikiz aynası ile faciayı önledi

Ankara'da freni boşalan kamyonun görüntüsü nefes kesti. Sürücü Kasım Aymergen (61),2 kilometre boyunca dikiz aynasından bakarak arkadan gelen araçlara çarpmamak için manevralarla geri kayan kamyonu durdurmayı başardı. Hiçbir araca çarpmayan sürücü Kasım Aymergen (61),geri geri giderken kamyonu gören diğer sürücülerin yolda durduğunu belirterek, "Ya o bekleyen araçların içine dalacaktım, Allah göstermesin bir sürü can kaybına yol açacaktı. Ama onu yapmadım, direksiyonu kırdım. Çok şükür kimseye zarar vermeden aracı durdurdum. Kimseye zarar vermediğim için oturdum ağladım" dedi

Son dakika haberie... Geri geri nefes kesen 2 kilometre! Dikiz aynası ile yaptığı manevralar faciayı önledi
Geri geri nefes kesen 2 kilometre!
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DHA

Ankara'da freni boşalınca geri kayan kamyonunu 2 kilometre sonra manevralar yaparak hiçbir araca çarpmadan durdurmayı başaran sürücü Kasım Aymergen (61),"Çok şükür kimseye zarar vermeden aracı durdurdum. Kimseye zarar vermediğim için oturdum ağladım" dedi.

Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü belirsiz otomobil, Akyurt ilçesindeki bir firmaya teslimat yapıp şehir merkezine dönen Kasım Aymergen yönetimindeki kamyonun hava tüpüne çarptı. Aldığı hasarla freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için aynalarını kontrol ederek manevralar yapmaya başladı.

KAMYONU HİÇBİR ARACA ÇARPMADAN DURDURMAYI BAŞARDI

Yokuş nedeniyle giderek hızlanan kamyon, yaklaşık 80 kilometre hıza ulaştı. Trafikte yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in geriden gelen araçlara çarpmamak dikiz aynası yardımıyla yaptığı nefes kesen manevralar sonrasında direksiyonu çevirmesiyle orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek durdu. Kamyonu hiçbir araca çarpmadan durdurmayı başaran Aymergen, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi.

'ALLAH GÖSTERMESİN BİR SÜRÜ CAN KAYBI OLACAKTI'

Kamyon sürücüsü Aymergen, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Kamyonu kullanırken, bir kaza sesi duyduğunu ardından da kamyona çarpan otomobili gördüğünü belirten Aymergen, "O arada el frenini çektim, baktım tutmuyor. Frene bastım, fren de tutmadı. Aracım o arada geri geri gitmeye başladı. Yokuş olduğu için araç gittikçe hızlanmaya başladı; ama o arada da aynaya bakıyorum, başka bir vatandaş zarar görmesin diye. Bayağı bir çabaladım, araç iyice hızlanmaya başladı. Son kez aynaya baktığımda trafiğin geride kilitlendiğini, bütün araçların orada benim gelişimi görerek durduğunu fark ettim. Ya o bekleyen araçların içine dalacaktım, Allah göstermesin bir sürü can kaybına yol açacaktı. Ama onu yapmadım, direksiyonumu kırdım dedim ki; 'Yolun ortasındaki bariyerlere vurayım, aracın hızını hem o şekilde durdurayım hem de başkasına zarar vermeyeyim.' Öyle bir teşebbüste bulundum. Ama bariyerde araç durmadı, diğer yola geçtim. Allah'tan araç karşı şeritte durdu. Çok araç vardı arkamda. Çok şükür kimseye zarar vermeden aracı durdurdum" dedi.

'OTURDUM ORADA SEVİNÇTEN AĞLADIM'

Aymergen, aracının zarar gördüğünü vurgulayarak "Evet aracım zarar gördü; ama ben başka bir insana zarar vermeden bu işi atlattım. Oturdum orada ağladım. Vatandaşın biri geldi, 'Yahu sende bir şey yok, niye ağlıyorsun?' dedi. Dedim ki; 'Kardeşim ben sevinçten ağlıyorum, başka bir vatandaşa zarar vermediğim için.' O süratle kalabalığın içine dalsaydım, Allah göstermesin aklıma bile getirmek istemiyorum" diye konuştu. Aymergen, kamyonunda tahmini 60- 70 bin liralık bir hasar oluştuğunu kaydederek, "Dönüp de araca bakmadım; ama bakan arkadaşlarım, 60- 70 bin lira bir hasar olduğunu söyledi. Ben kimsenin malına canına kast etmeden atlattığım için sevinçliyim. Neticede biz kazandık, yine biz yaparız onu inşallah. Ben 1979'da ehliyet aldım, o gün bugündür araç kullanıyorum. İlk kazam oluyor; ama çok üzgünüm. Geçmiş olsun diyorum, kendime de oradaki vatandaşlara da" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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