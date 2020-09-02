DHA

Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinden, 12 Ağustos Çarşamba gecesi kimlik kartını alıp çıkan Mahmut Çapıt, geri dönmedi. Ailesi de polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulundu.

DHA'nın haberine göre, cep telefonunu evde bırakan Çapıt her yerde aranırken, ailenin evine gelen bir kişi, oğullarını, 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara Otogarı yakınında bıraktığını anlattı.

Aramalarını bu bölgede yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine ulaşamadı. Oğlunun işten geldikten sonra cep telefonunda sürekli PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyunu oynadığını ifade eden baba Çapıt, bu oyunda kandırılarak evden gitmiş olabileceğini söyledi.

21 GÜNDÜR BULUNAMADI

Baba Hacı Salih Çapıt, "Oğlumdan halen haber yok. Bizimle ya da başka biriyle irtibat kurmadı. Ankara yolu üzerinde, Akşehir- Çay ilçesi yolu üzerinde görüldüğü yönünde ihbarlar var. Ancak ihbarlardan bir netice çıkmadı. 21 gündür haber alamıyoruz. Görenler lütfen ihbarda bulunsun. Oğlumuzun bulunmasını istiyoruz"dedi.