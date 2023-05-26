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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 23 sanığa 383 yıl hapis!
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2 kız çocuğuna cinsel istismar! 23 sanığa 383 yıl hapis!

Zonguldak'ta, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 12'si tutuklu, 23 sanık hakkında toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Dosya kapsamında 12 tutuklu sanıktan 5´i tahliye edildi, 1 sanık ise hükümle birlikte tutuklandı

Son dakika: Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 23 sanığa 383 yıl hapis!
DHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı.

"18 YAŞINDAN BÜYÜK GÖRÜNÜYORLAR"

DHA'da yer alan habere göre 23 şüpheli hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Sanıklardan 2'si mahkeme aşamasında tahliye edildi. Önceki duruşmalarda sanıklar, kız çocuklarının yaşlarını büyük söylediklerini ve 18 yaşından büyük göründüklerini öne sürdü.

FUHŞA SÜRÜKLEYENLERE 34 YIL HAPİS

Sanıklar, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan küçük kızları fuhşa yönlendirdikleri belirtilen üniversitesi öğrencisi Hazalnaz Kızılırmak ile Nazlıcan Bağlasan´a 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve insan ticareti' suçlarından 33 yıl 14'er ay hapis cezası verdi.

3 KİŞİ HAKKINDA 23 YIL HAPİS VERİLDİ

Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

TUTUKLU SANIKLARA 199 YIL HAPİS CEZASI

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçunu işlediği sabit görülen Oğuzhan Kaya'ya bu suçlardan 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri Karaaslan ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hazalnaz Kızılırmak, Nazlıcan Bağlasan, Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz, Oğuzhan Kaya ve Nuri Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verilen Volkan Vardan ise hükümle birlikte tutuklandı. Tutuklu sanıklara toplamda 199 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu 12 sanıktan 5'i ceza alıp, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

TUTUKSUZ VE TAHLİYE EDİLENLERE DE 183 YIL HAPİS

Tutuksuz bulunan ve tahliye edilen sanıklar ise toplamda 183 yıl 2 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TOPLAM CEZA: 383 YIL HAPİS

8'i tutuklu 23 sanık hakkında 'Çocuğun nitelikli ve sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak' ve 'İnsan ticareti' gibi suçlardan toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi.

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