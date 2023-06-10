2 kuzen kazada ölmüştü! Kahreden gerçek!

Otobüs, yol kenarındaki restorana çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Resul Baş (19), olay yerinde kuzeni olan sürücü Göksel Baş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST KALDI

Hayatını kaybeden Resul Baş.

Otobüsteki 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yolcular kendileri için gelen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.