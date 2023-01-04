2'si cinayet 9 suçtan aranıyordu! Polisle çatıştı!

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DHA

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş’ın (37) Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi.

KAÇMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı.

POLİSE ATEŞ AÇIP ÇATIŞMAYA GİRDİLER Ekipler, teslim olması için şüpheliye ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş ile çiftlikteki 5 şüpheli, tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip çatıdan düştü.

ZANLI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Polis, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki Ozan Z., Hasan E., Muhammed A., Abdullah K. ile Hüseyin E.’yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş’ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

RUHSATSIZ 5 TABANCA BULUNDU Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.